1.39 Karat Pırlanta Baget Yüzük T4267 Rose Altın, 14 Ayar, 5.53 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.97 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay ile modern ve göz alıcı bir görünüme sahip olun! Bu pırlanta baget yüzük, zarif tasarımı ve lüks detaylarıyla dikkat çekiyor. Lizay kalitesiyle üretilen bu yüzük, her anınıza şıklık katmak için ideal bir seçim. Kendinizi özel hissetmek istiyorsanız, bu göz alıcı yüzüğü hemen keşfedin!