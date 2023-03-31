0.37 Karat Pırlanta Baget Kolye T299 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.52 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu modern ve zarif pırlanta baget kolye, herhangi bir kıyafete sofistike bir ifade katmak için mükemmeldir. Eşsiz tasarımı ve yüksek kaliteli pırlanta taşlarıyla dikkat çeken bu kolye, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu kolye, özel günlerde veya günlük kullanımda da göz alıcı bir seçenektir. Kendinizi veya sevdiklerinizi şımartmak için ideal bir hediye seçeneği olan bu pırlanta baget kolye, kalıcı bir değer ve unutulmaz bir anı sunar.