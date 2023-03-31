0.25 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T954 Beyaz Altın, 8 Ayar, 5.97 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın şıklık hazinesi içerisinde yer alan Pırlanta Su Yolu Bileklik, zarafetiyle göz kamaştırıyor. Kaliteli işçilik ve Lizay Pırlanta'nın güvencesiyle tasarlanan bu bileklik, her anınıza değer katmak için ideal bir seçim. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan Lizay Pırlanta ile kendinizi özel hissedin.