Altın Baget Yüzük T124 Altın, 14 Ayar, 1.85 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal Sanatsalık ile tasarlanan Altın Baget Yüzük, Lizay markasının özgün ve şık tasarımları arasında yer alıyor. Bu yüzük, zarif bir görünüm sunarken aynı zamanda tarzınızı da tamamlıyor. Kaliteli malzeme ve işçilikle üretilen Lizay Altın Baget Yüzük, her anınıza değer katmak için ideal bir seçim.