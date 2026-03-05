0.72 Karat Pırlanta Safir Yüzük T9537 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.32 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,12 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Safir

Ağırlık : 0,60 Karat

Kesim : Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Asalet ve sadakatin simgesi olan safirin büyüleyici rengi, bu damla kesim tasarımla en ihtişamlı haline bürünüyor. Işığı her açıdan yakalayan pırlantalarla çevrelenen bu parça, parmağınızda adeta bir kraliçenin zarafetini taşımanızı sağlıyor. Unutulmaz anlarınıza tanıklık edecek, nesiller boyu aktarılacak bir miras niteliğinde.