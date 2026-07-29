Altın Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : R153909
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%0
15.028 TL
15.028 TL
PEŞİN FİYATINA 5.009 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tektaş Yüzük T10644
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.52 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Mükemmel tırnak yapısı ve usta işçiliğiyle parmağınızda asil bir duruş sergiler. İlk bakışta kalitesini hissettiren zamansız bir klasiktir.
Altın Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 5.009 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.028 TL
15.028 TL
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