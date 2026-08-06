Altın Kalp Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02834
%0
35.088 TL
35.088 TL
PEŞİN FİYATINA 11.696 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kalp Şahmeran Bileklik T10835
14 Ayar, Altın, 3.22 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Kalp Şahmeran Bileklik, kalbin romantik hatlarını el üstünün süzülen zarafetiyle buluşturuyor. Elinizde çabasız, naif ve son derece şık bir duruş.
Altın Kalp Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.696 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.088 TL
35.088 TL
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