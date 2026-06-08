0.83 Karat Pırlanta Baget Taşlı Sarkan Küpe T10268 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.65 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.83 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Her adımınızda ışığı zarafetle yansıtan bu sarkan küpe, baget kesim taşların modern ihtişamını taşıyor. Uzun ve akıcı formu yüz hatlarını daha belirgin gösterirken, göz alıcı bir hareket etkisi yaratıyor. Davetlerden özel kutlamalara kadar her anınıza eşsiz bir ışıltı katıyor.