0.83 Karat Pırlanta Baget Taşlı Sarkan Küpe
Ürün Kodu : DE29965
%0
104.472 TL
104.472 TL
PEŞİN FİYATINA 34.824 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.83 Karat Pırlanta Baget Taşlı Sarkan Küpe T10268
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.65 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.83 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Her adımınızda ışığı zarafetle yansıtan bu sarkan küpe, baget kesim taşların modern ihtişamını taşıyor. Uzun ve akıcı formu yüz hatlarını daha belirgin gösterirken, göz alıcı bir hareket etkisi yaratıyor. Davetlerden özel kutlamalara kadar her anınıza eşsiz bir ışıltı katıyor.
0.83 Karat Pırlanta Baget Taşlı Sarkan Küpe
PEŞİN FİYATINA 34.824 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
104.472 TL
104.472 TL
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