1.06 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe T9812 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.13 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.09 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.05 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Zümrüt

Ağırlık: 0.92 Karat

Kesim: Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın en derin yeşili zümrüt, pırlantaların yarattığı ışık çemberi içinde eşsiz bir asalet kazanıyor. Damla formunun sağladığı o akışkan zarafet, yüzünüzün hatlarını aydınlatırken her adımda asil bir duruş sergilemenize olanak tanıyor. Altının zenginliği ile birleşen bu taşlar, tarihin en görkemli saraylarından bugüne gelen bir zarafet mirası.