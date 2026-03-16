1.06 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe
Ürün Kodu : DE37563
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62.184 TL
62.184 TL
PEŞİN FİYATINA 20.728 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.06 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe T9812
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.13 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.92 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın en derin yeşili zümrüt, pırlantaların yarattığı ışık çemberi içinde eşsiz bir asalet kazanıyor. Damla formunun sağladığı o akışkan zarafet, yüzünüzün hatlarını aydınlatırken her adımda asil bir duruş sergilemenize olanak tanıyor. Altının zenginliği ile birleşen bu taşlar, tarihin en görkemli saraylarından bugüne gelen bir zarafet mirası.
1.06 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 3.13 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Küpe, kelebek (butterfly) kapama sistemi ile üretilmiştir. Bu yaygın kullanılan kapama mekanizması, küpenin kulağa pratik ve konforlu bir şekilde takılıp çıkarılmasını sağlar. Doğru kullanımda küpenin güvenli şekilde kullanılmasına yardımcı olur.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.14 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve VS-S berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- Küpeler 14 ayar beyaz altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.06 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe
PEŞİN FİYATINA 20.728 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
62.184 TL
62.184 TL
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