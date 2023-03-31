10.03 Karat Pırlanta Safir Küpe T2279 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.67 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 2.04 Karat

Renk : F-G

Berraklık : I

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 7.99 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sanatsal Zarafet ile Lizay markasının Pırlanta Safir Küpe koleksiyonunu keşfedin. Bu zarif ve etkileyici küpeler, her tarza ve her geceye mükemmel bir eşlik ediyor. Lizay'ın özenle tasarladığı bu mücevher, sanatsal zarafetin en yüksek ifadesini sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve göz kamaştıran bir stil yaratmak için bu eşsiz küpeleri tercih edin.