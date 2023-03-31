0.34 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe T2202 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.67 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu sade ve ışıltılı tasarım küpe, Pırlanta Trend Küpe. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu küpe, her tarza uyum sağlayacak bir seçenektir. Kendinizi özel hissetmek ve her anınıza değer katmak için bu tasarım küpeyi tercih edebilirsiniz.