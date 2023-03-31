Altın Taşlı Baget Küpe T2095 Rose Altın, 14 Ayar, 2.40 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lüks ve ışıltının birleştiği altın taşlı küpe ile tarzınızı tamamlayın. Bu kelepçe, zarif altın detayları ve göz alıcı taşlarıyla dikkat çekiyor. Şıklığınızı ve zarafetinizi vurgulayan bu lüks aksesuar, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katıyor. Siz de altın taşlı küpe ile göz kamaştırıcı bir görünüm elde edin.