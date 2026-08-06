Altın Üçlü Işıltı Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02836
%0
22.236 TL
22.236 TL
PEŞİN FİYATINA 7.412 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Üçlü Işıltı Şahmeran Bileklik T10837
14 Ayar, Altın, Rose Altın, Beyaz Altın, 2.04 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Üç katlı parlaklık estetiğini şahmeran modasıyla harmanlayan Altın Üçlü Işıltı Şahmeran Bileklik, ışıltıyı seven sevdikleriniz için unutulmaz ve stil sahibi bir hediye.
Altın Üçlü Işıltı Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 7.412 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.236 TL
22.236 TL
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