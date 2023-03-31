0.19 Karat Pırlanta Çiçek Kolye T1840 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.37 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif ve şık tasarımıyla hayat bulan pırlanta çiçek kolye, sade ve elegan güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Bu özel tasarım, her anınıza zarafet katarken, pırlantanın eşsiz parlaklığıyla da dikkatleri üzerinize çekiyor. Lizay Pırlanta ile kendinizi özel hissedin ve bu benzersiz kolye ile stilinize zarafet katın.