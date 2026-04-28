1.00 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük T9916 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.60 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1.00 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Tamamlanmış bir döngüyü temsil eden bu tamtur yüzük, güçlü ve etkileyici bir parlaklık sunuyor. Pırlantaların sürekli ritmi, tasarıma dengeli ve sofistike bir görünüm kazandırıyor. Zamansız şıklığın en net ifadelerinden biridir. Sonsuzluk, bazen bir çemberin içinde gizlidir.