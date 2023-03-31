0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe T2254 Rose Altın, 14 Ayar, 2.45 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist çizgilerle tasarlanmış, şık ve zarif bir görünüme sahip olan Lizay marka halka küpe ile tarzınızı tamamlayın. Bu özel tasarım, minimalist tarzı sevenler için ideal bir seçenek Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu küpe, her türlü kombinle uyum sağlayarak sizi özel günlerde ve günlük hayatta farklı kılacak. Lizay ifadesiyle kalite ve şıklığı bir arada sunan bu halka küpe, stilinize sofistike bir dokunuş katmak için ideal bir seçimdir.