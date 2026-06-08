0.37 Karat Pırlanta Uzun Sarkan Taşlı Trend Kolye
Ürün Kodu : DN57050
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80.496 TL
80.496 TL
PEŞİN FİYATINA 26.832 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.37 Karat Pırlanta Uzun Sarkan Taşlı Trend Kolye T10282
Rose Altın, 14 Ayar, 5.22 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.37 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Akıcı formuyla dikkat çeken bu kolye, boyuna zarif bir uzunluk hissi kazandırıyor. Işığı yakalayan taş detayları her harekette canlı bir parıltı oluşturuyor. Modern çizgilerle şekillenen tasarım, sade kombinleri bile etkileyici bir görünüme dönüştürüyor.
0.37 Karat Pırlanta Uzun Sarkan Taşlı Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 26.832 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
80.496 TL
80.496 TL
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