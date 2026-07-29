Altın Tektaş Küpe
Ürün Kodu : E1124646
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%0
17.136 TL
17.136 TL
PEŞİN FİYATINA 5.712 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tektaş Küpe T10614
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.72 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalist çizgisi ve göz alıcı parlaklığıyla yüzünüze anında aydınlık bir hava katar. Gündüz şıklığından gece davetlerine kadar ışıltınızı her anınızda zarifçe sergilemek için tasarlandı.
Altın Tektaş Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.712 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.136 TL
17.136 TL
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