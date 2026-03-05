Altın Elibelinde Mineli Kolye
Ürün Kodu : N173864
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68.476 TL
68.476 TL
PEŞİN FİYATINA 22.825 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Elibelinde Mineli Kolye T9618
Altın, 14 Ayar, 7,01 gr
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Farklı formların ve altının saflığının birleştiği bu elibelinde kolye, boynunuzda modern bir tılsım gibi ışıldıyor. Yalın hatları ve güçlü sembolizmi ile hem gündüz hem gece şıklığınızı en asil şekilde tamamlıyor. Kendini özel hissetmek ve stiline bir anlam katmak isteyenler için kusursuz bir seçim.
Altın Elibelinde Mineli Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 7.01 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Elibelinde Mineli Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Elibelinde Mineli Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Mine (enamel) tekniği modern kuyumculukta neden yeniden ilgi görüyor?
5- Mine tekniği metal yüzeye cam tozu eritilerek renk elde etme sanatıdır; kökleri antik Mısır ve Bizans dönemine uzanır. Günümüzde dijital üretimin homojenleştirdiği takı dünyasında elle yapılan mine işçiliği benzersizlik ve el sanatı değeri sunması nedeniyle yeniden ön plana çıkmaktadır. Her mine parça soğuma sürecindeki mikro farklılıklar nedeniyle tam anlamıyla tektir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Elibelinde Mineli Kolye
PEŞİN FİYATINA 22.825 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
68.476 TL
68.476 TL
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