Altın Elibelinde Mineli Kolye T9618 Altın, 14 Ayar, 7,01 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Farklı formların ve altının saflığının birleştiği bu elibelinde kolye, boynunuzda modern bir tılsım gibi ışıldıyor. Yalın hatları ve güçlü sembolizmi ile hem gündüz hem gece şıklığınızı en asil şekilde tamamlıyor. Kendini özel hissetmek ve stiline bir anlam katmak isteyenler için kusursuz bir seçim.