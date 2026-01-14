Altın Trend Halka Küpe T9469 Altın, 14 Ayar, 3,55 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Klasik halka formunun en modern ve lüks yorumu olan bu küpeler, altının saf parıltısını yüzünüze taşıyor. Pürüzsüz yüzeyi ışığı mükemmel şekilde yansıtarak stilinize taze ve enerjik bir hava katıyor. Her kadının mücevher kutusunda olması gereken, asla modası geçmeyecek bir temel parça.