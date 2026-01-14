Altın Trend Halka Küpe
Ürün Kodu : E1103680
%0
40.188 TL
40.188 TL
PEŞİN FİYATINA 13.396 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Trend Halka Küpe T9469
Altın, 14 Ayar, 3,55 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik halka formunun en modern ve lüks yorumu olan bu küpeler, altının saf parıltısını yüzünüze taşıyor. Pürüzsüz yüzeyi ışığı mükemmel şekilde yansıtarak stilinize taze ve enerjik bir hava katıyor. Her kadının mücevher kutusunda olması gereken, asla modası geçmeyecek bir temel parça.
Altın Trend Halka Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 3.55 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Küpe, menteşeli halka kilit (klik kilit) kapama sistemi ile üretilmiştir. Bu mekanizma, küpenin kolayca takılıp çıkarılmasına yardımcı olurken günlük kullanımda konforlu bir kullanım sunar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- Küpeler 14 ayar sarı altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz. 16:20
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Trend Halka Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Trend Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 13.396 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.188 TL
40.188 TL
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