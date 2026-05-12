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PIRLANTA GERDANLIK

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Ürün Kodu :  DN65220
0.12 Karat Pırlanta Sarkan Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Sarkan Gerdanlık
%0
51.984 TL
51.984 TL
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17.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65268
0.07 Karat Pırlanta Yaprak Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Yaprak Gerdanlık
%0
67.008 TL
67.008 TL
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22.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65266
0.67 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.67 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık
%0
82.704 TL
82.704 TL
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27.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65265
0.82 Karat Pırlanta Bagetli Trend Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
0.82 Karat Pırlanta Bagetli Trend Gerdanlık
%0
104.952 TL
104.952 TL
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34.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65193
1.26 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
1.26 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
131.400 TL
131.400 TL
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43.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN62927
0.42 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.42 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
%0
114.360 TL
114.360 TL
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38.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57187
3.59 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
3.59 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık
%0
379.488 TL
379.488 TL
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126.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57186
2.65 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
2.65 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık
%0
307.992 TL
307.992 TL
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102.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57382
2.62 Karat Pırlanta Aurora Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
2.62 Karat Pırlanta Aurora Gerdanlık
%0
315.720 TL
315.720 TL
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105.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40308
4.02 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
4.02 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
516.576 TL
516.576 TL
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172.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58333
0.54 Karat Pırlanta Damla Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.54 Karat Pırlanta Damla Trend Kolye
%0
49.296 TL
49.296 TL
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16.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59415
7.55 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
7.55 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
%0
532.080 TL
532.080 TL
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177.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63229
0.53 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.53 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
57.214 TL
57.214 TL
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19.071 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32015
1.63 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
1.63 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
180.528 TL
180.528 TL
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60.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52244
1.20 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
1.20 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
142.752 TL
142.752 TL
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47.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN27519
2.92 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
2.92 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
465.000 TL
465.000 TL
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155.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21810
1.53 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
1.53 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık
%0
240.840 TL
240.840 TL
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80.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN27509
1.64 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
1.64 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
233.712 TL
233.712 TL
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77.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14123
2.70 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
2.70 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
358.224 TL
358.224 TL
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119.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43365
9.87 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
9.87 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
859.104 TL
859.104 TL
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286.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN17938
1.83 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
1.83 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık
%0
239.736 TL
239.736 TL
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79.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49621
3.28 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
3.28 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
294.456 TL
294.456 TL
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98.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40180
2.84 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
2.84 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık
%0
285.984 TL
285.984 TL
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95.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50141
4.26 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
4.26 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
209.208 TL
209.208 TL
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69.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47812
2.30 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
2.30 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık
%0
278.256 TL
278.256 TL
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92.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48114
4.00 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
4.00 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
411.984 TL
411.984 TL
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137.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50144
2.89 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
2.89 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık
%0
303.312 TL
303.312 TL
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101.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40351
4.88 Karat Pırlanta Çiçek Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
4.88 Karat Pırlanta Çiçek Gerdanlık
%0
628.776 TL
628.776 TL
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209.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49619
3.10 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
3.10 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
388.896 TL
388.896 TL
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129.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14126
3.60 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
3.60 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
388.488 TL
388.488 TL
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129.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50691
5.99 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
5.99 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
291.216 TL
291.216 TL
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97.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14124
2.91 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
2.91 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
339.288 TL
339.288 TL
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113.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48951
7.78 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
7.78 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
965.592 TL
965.592 TL
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321.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32213
2.39 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
2.39 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık
%0
297.336 TL
297.336 TL
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99.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48117
9.33 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
9.33 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
982.152 TL
982.152 TL
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327.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48734
1.76 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
1.76 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
226.320 TL
226.320 TL
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75.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55950
2.56 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
2.56 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık
%0
374.520 TL
374.520 TL
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124.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55765
1.45 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
1.45 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
85.440 TL
85.440 TL
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28.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57185
4.62 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
4.62 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık
%0
431.664 TL
431.664 TL
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143.888 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55709
7.68 Karat Pırlanta Baget Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
7.68 Karat Pırlanta Baget Safir Gerdanlık
%0
622.704 TL
622.704 TL
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207.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60377
0.10 Karat Pırlanta Damla Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Damla Gerdanlık
%0
26.093 TL
26.093 TL
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8.698 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55758
0.87 Karat Pırlanta Lotus Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
0.87 Karat Pırlanta Lotus Gerdanlık
%0
104.400 TL
104.400 TL
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34.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49467
2.80 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
2.80 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
294.360 TL
294.360 TL
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98.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48886
5.11 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
5.11 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık
%0
522.264 TL
522.264 TL
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174.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55067
9.71 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
9.71 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
972.000 TL
972.000 TL
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324.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58335
0.19 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık
%0
42.854 TL
42.854 TL
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14.285 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48953
10.64 Karat Pırlanta Aurora Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
10.64 Karat Pırlanta Aurora Gerdanlık
%0
1.093.824 TL
1.093.824 TL
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364.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37937
3.34 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
3.34 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
324.960 TL
324.960 TL
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108.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45014
3.62 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
3.62 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
376.536 TL
376.536 TL
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125.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN67218
1.50 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
Yeni
1.50 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
%0
196.072 TL
196.072 TL
Sepete Ekle
65.357 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68562
7.55 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
Yeni
7.55 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
%0
729.737 TL
729.737 TL
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243.246 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68783
4.14 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
Yeni
4.14 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
%0
348.605 TL
348.605 TL
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116.202 TL x 3 Taksit

Pırlanta gerdanlıklar, zarif ve çarpıcı kadınların en sevdiği aksesuarların başında gelir. Her bir parçası ustalıkla işlenmiş pırlantalarla bezenen değerli mücevherler, özel günlerde ya da özel hissettiğiniz zamanlarda ışıltınızı yansıtan göz alıcı aksesuarlardır. Pırlanta gerdanlıklar, kadınların boyunlarına taktıkları üst düzey şıklığı temsil eden mücevherler olarak göze çarpar. Pırlanta gerdanlıklar tasarım, kesim, pırlanta kalitesi ve işçilik bakımından farklı olduğu gibi çok çeşitli modelleri de vardır. Lizay Pırlanta’nın göz alıcı pırlanta gerdanlık modelleri arasında arzuladığınız modele kolayca ulaşabilir, stilinizi daha da çarpıcı hale getirebilirsiniz.

Pırlanta Gerdanlık Nedir?

Pırlanta gerdanlık, boynu süslemek için kullanılan, üzerinde çeşitli kesimlerde pırlantalar bulunan, değerli metallerden (altın ya da platin) yapılmış bir mücevherdir. Gerdanlıklar, genellikle daha büyük ve gösterişli tasarımlara sahip olurken pırlantaların büyüklüğü ve sayısı mücevherlerin en dikkat çekici özelliklerinin başında gelir. Pırlanta gerdanlıklar nişan, düğün, mezuniyet gibi özel anlar için tasarlanır ve çoğu zaman bir servet değerinde olurlar. Gerdanlık pırlantaları, değerli taşlar arasında en kıymetlisi olarak kabul edilir. Pırlanta gerdanlıklar lüks, ihtişam dolu özel gecelerde kıyafetinizin eşsiz bir tamamlayıcısı olarak kullanabileceğiniz son derece özel bir aksesuardır.

Bir pırlanta gerdanlık, genellikle ince bir zincire eklenmiş tek bir büyük pırlanta taşından ya da birbirine eklenmiş birçok küçük pırlantadan oluşabilir. Lizay Pırlanta’nın koleksiyonunda yer alan gerdanlıklar, sade tasarımlardan son derece detaylı ve süslü modellere kadar geniş bir yelpazede sunulur. Bu tasarımlar, kullanıcıların tarzına, kişisel tercihine göre değişiklik gösterebilir.

Pırlanta Gerdanlık Modelleri ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Pırlanta gerdanlıklar, farklı tasarım ve stillere sahip birçok modelde üretilir. Bunlar arasında en popüler olanları şu şekilde sıralanabilir:

  • Tek Taş Gerdanlıklar: Tek bir büyük pırlanta taşı merkezde bulunduran bu modeller, sadelikten hoşlananlar için mükemmeldir. Şık ve minimalist bir görünüm sunar.

  • Çok Taşlı Gerdanlıklar: Birden fazla pırlanta taşının yan yana ya da farklı desenlerde sıralandığı bu modeller, daha gösterişli bir stil arayanlara hitap eder.

  • Choker Gerdanlıklar: Boyuna daha yakın duran ve genellikle daha geniş bir yapıya sahip olan choker gerdanlıklar modern, sofistike bir görünüm sunar.

  • V Yaka Gerdanlıklar: Bu gerdanlıklar, boyun hattında V şeklinde bir desen oluşturarak zarif bir görüntü sağlar. Özellikle V yaka kıyafetlere mükemmel uyum gösterirler.

  • Klasik ve Vintage Gerdanlıklar: Geçmiş dönemlerin tasarımlarını yansıtan, antik motiflere ve zarif işçiliğe sahip olan modellerdir. Zamansız bir şıklığı temsil ederler.

Pırlanta gerdanlıklar, genellikle özel günlerde ya da önemli davetlerde kullanılır. Düğünler, nişanlar, gala geceleri ve benzeri etkinlikler, bu göz alıcı mücevherlerin en çok tercih edildiği alanlardır. Ayrıca pırlanta gerdanlıklar, zarafet ve prestij sembolü olarak iş toplantılarında ya da lüks akşam yemeklerinde de kullanılabilir. Siz de Lizay Pırlanta’nın aracılığı ile birbirinden değerli ve seçkin pırlanta gerdanlık modellerine kolayca ulaşabilir, her zevke ve her bütçeye uygun ürünleri değerlendirebilirsiniz.

Pırlanta Gerdanlık Kullanmanın Avantajları Nelerdir ?

Pırlanta gerdanlıklar, sadece estetik bir değer taşımaz, aynı zamanda birçok avantaj sunar. Bu mücevherler, kullanıcısına kendisini özel ve değerli hissettirir. Sosyal statü göstergesi olarak kabul edilen pırlanta gerdanlıklar, takan kişinin zarafetini ve asaleti yansıtır. Bir pırlanta gerdanlık, yıllar geçse bile her zaman şık ve etkileyici olmanızı sağlar. Bu nedenle bir ömür boyu kullanılabilecek bir yatırım olarak da değerlendirilebilir. Ayrıca uzun ömürlü ve dayanıklı olmaları, bu mücevherlerin en önemli avantajlarından biridir. Pırlanta gerdanlıkların yatırım değeri de vardır. Pırlanta sadece estetik değil aynı zamanda maddi değeri olan bir taştır. Yüksek kaliteli bir pırlanta gerdanlık, zamanla değer kazanabilir ve gelecekte satılabilir ya da miras olarak bırakılabilir. Pırlanta gerdanlık takmak özel anlarda kendinizi daha güçlü hissetmenizi de sağlar. Özellikle düğün gibi önemli günlerde bu mücevherler unutulmaz anıların bir parçası olur.

Pırlanta Gerdanlık Fiyatları Nasıldır?

Pırlanta gerdanlık fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Pırlantanın karat ağırlığı, fiyatı doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Daha büyük ve ağır pırlantalar, daha yüksek fiyatlıdır. Pırlantanın nasıl kesildiği, taşın ne kadar parlak, ışıltılı göründüğünü belirler. İyi bir kesime sahip pırlantalar, ışığı mükemmel bir şekilde yansıttığı için daha değerlidir. Çünkü pırlantanın rengi de aynı oranda berraklaşır. Gerdanlıkta kullanılan metalin türü, işçilik kalitesi de fiyatı etkileyen önemli unsurlardır.

Pırlanta gerdanlık, bir ev fiyatına kadar çıkabilen geniş bir fiyat aralığına sahiptir. Ancak unutulmamalıdır ki pırlanta gerdanlıklar, sadece maddi değerleriyle değil aynı zamanda taşıdığı anlam ve duygusal değeriyle de paha biçilmezdir. Hem estetik hem de yatırım değeri taşıyan bu mücevherler, nesiller boyu sürecek bir miras niteliğindedir. Doğru seçildiğinde bir pırlanta gerdanlık, kullanıcısına hem kendini özel hissettirir hem de zamansız bir şıklık sunar. Siz de Lizay Pırlanta koleksiyonunda bulunan birbirinden özel pırlanta gerdanlık modelleri sayesinde mücevher takmanın asaletini ve zerafetini kusursuz şekilde yaşayabilirsiniz.  

Pırlanta Gerdanlık ile Pırlanta Kolye Arasındaki Fark Nedir?
Lizay Pırlanta gerdanlıklar, boynu saran, gösterişli ve taşlarla zenginleştirilmiş tasarımlarıyla özel günler için ideal bir tercihtir. Pırlanta kolyeler ise daha ince ve sade yapılarıyla hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uyum sağlar.
Pırlanta Gerdanlık Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Lizay Pırlanta gerdanlık seçiminde taş kalitesi (kesim, renk, berraklık, karat), metal rengi ve tasarım detayları büyük önem taşır. Boyun yapısına uygun model seçimi şıklığı tamamlar; kısa boyunlar için daha uzun, uzun boyunlar için daha kısa ve oturan tasarımlar önerilir.
Pırlanta Gerdanlık Modellerinde En Çok Tercih Edilen Taş Kesimleri Hangileridir?
Yuvarlak, baget ve prenses kesimler, Lizay Pırlanta gerdanlık modellerinde öne çıkan taş kesimleridir. Yuvarlak kesim ışıltıyı artırırken, baget kesim modern bir şıklık sunar, prenses kesim ise zarif ve keskin hatlarıyla dikkat çeker.
Pırlanta Gerdanlık Bakımı Nasıl Yapılır?
Lizay Pırlanta gerdanlıklar, kimyasal maddelerden korunmalı, yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlenmelidir. Kullanım öncesinde parfüm ve krem gibi ürünlerle temasından kaçınılmalı, belirli aralıklarla profesyonel bakım yapılmalıdır. Çok taşlı modellerde, taşların sağlamlığına özellikle dikkat edilmelidir.
Boyun Yapısına Göre Pırlanta Gerdanlıklar Değişir mi?
Lizay Pırlanta, boyun yapısına uygun farklı gerdanlık seçenekleri sunar. Kısa boyunlar için uzun ve zarif tasarımlar tercih edilirken, uzun boyunlar için boynu saran daha kısa modeller şık bir görünüm sağlar. Gerdanlığın uzunluğu ve genişliği, uyumu artıran önemli detaylardır.
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