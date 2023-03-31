1.72 Karat Pırlanta Safir Küpe T2261 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.86 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.27 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.45 Karat

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta safir küpe, stil ve zarafeti bir araya getirerek mükemmel bir ifade sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve her ortamda dikkatleri üzerinize çekmek için ideal bir seçim.