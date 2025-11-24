0.39 Karat Pırlanta Çoklu Kalp Kolye T9348 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3,14 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.39 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sevginin en saf halini temsil eden kalpler, pırlantanın tutkulu ışığıyla boynunuzda zarif bir ahenk içinde diziliyor. Altın zincirin pürüzsüz dokusu ve taşların yarattığı muazzam parlaklık, bu kolyeyi sadece bir mücevher değil, taşınan bir duygu haline getiriyor.