Altın Fuşya Kalın Zincir Bileklik T9441 Altın, 14 Ayar, 8,93 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Cesur renklerin ve iddialı formların buluştuğu bu bileklik, stilinde fark yaratmak isteyen kadınlar için ikonik bir parça. Fuşyanın enerjisi ile kalın altın zincirin yarattığı güçlü kontrast, modern bir özgüvenin simgesi olarak öne çıkıyor. Hem spor hem de şık kombinlerin başrolü olmaya aday bu tasarım, enerjinizi mücevherinize yansıtıyor.