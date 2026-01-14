Altın Fuşya Kalın Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B349815
%0
97.036 TL
97.036 TL
PEŞİN FİYATINA 32.345 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Fuşya Kalın Zincir Bileklik T9441
Altın, 14 Ayar, 8,93 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Cesur renklerin ve iddialı formların buluştuğu bu bileklik, stilinde fark yaratmak isteyen kadınlar için ikonik bir parça. Fuşyanın enerjisi ile kalın altın zincirin yarattığı güçlü kontrast, modern bir özgüvenin simgesi olarak öne çıkıyor. Hem spor hem de şık kombinlerin başrolü olmaya aday bu tasarım, enerjinizi mücevherinize yansıtıyor.
Altın Fuşya Kalın Zincir Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 8.93 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Fuşya Kalın Zincir Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Fuşya Kalın Zincir Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Fuşya Kalın Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 32.345 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
97.036 TL
97.036 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : E1116543
Altın Sallantılı Kalp Küpe
%0
52.496 TL
52.496 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : R139443
Altın Pembe Taşlı Yüzük
%0
22.032 TL
22.032 TL
Ürün Kodu : N168002
Altın Fuşya Kalın Zincir Kolye
%0
190.264 TL
190.264 TL