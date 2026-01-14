Altın Klipsli Taşlı Bileklik T9444 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7,38 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Fonksiyonelliğin lüks bir sanat eserine dönüştüğü bu tasarımda, özel klips mekanizması aynı zamanda bilekliğin en değerli mücevheri görevini görüyor. Işıltılı taşlarla çevrelenen bu detay, tasarıma modern ve teknik bir zarafet katıyor. Hem güvenli kullanımı hem de göz kamaştıran estetiği ile gün boyu bileğinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bir parça.