0.30 Karat Pırlanta Baget Küpe T398 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.55 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce ve modern tasarımıyla dikkat çeken pırlanta baget küpe, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenek Zarif detayları ve yüksek kalitesiyle öne çıkan bu küpe, her tarza uyum sağlayacak bir aksesuar olarak öne çıkıyor. Siz de şıklığınızı tamamlamak ve göz kamaştıran bir görünüm elde etmek için bu muhteşem pırlanta küpeyi tercih edebilirsiniz.