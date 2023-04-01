Altın Mavi Nazar Bebek Yaka İğnesi T3600 Altın, 14 Ayar, 2.12 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik Dengesi ile tasarlanmış Altın Bebek Yaka İğnesi, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Kaliteli malzemelerden üretilen bu iğne, zarif tasarımıyla dikkat çekmektedir. Herhangi bir kıyafete kolayca takılabilen Altın Bebek Yaka İğnesi, şıklığınıza şıklık katacak. Siz de tarzınızı tamamlamak ve dikkatleri üzerinize çekmek için bu eşsiz aksesuardan yararlanabilirsiniz.