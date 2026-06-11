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ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  B359884
Altın Oniks Siyah Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Siyah Taşlı Erkek Bileklik
54.400 TL
54.400 TL
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18.133 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359881
Altın Aslan Figürlü Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Aslan Figürlü Erkek Bileklik
64.464 TL
64.464 TL
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21.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165600
Altın Mavi Siyah Detaylı Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Mavi Siyah Detaylı Taşlı Erkek Yüzük
54.400 TL
54.400 TL
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18.133 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165577
Altın Mavi Oniks Siyah Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Mavi Oniks Siyah Erkek Yüzük
78.744 TL
78.744 TL
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26.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N176786
Altın Oniks Taşlı Kılıç Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Taşlı Kılıç Erkek Kolye
67.116 TL
67.116 TL
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22.372 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358039
Altın Detaylı Siyah Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Detaylı Siyah Erkek Bileklik
66.436 TL
66.436 TL
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22.145 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B350005
Altın Zincir Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Zincir Detaylı Erkek Bileklik
86.972 TL
86.972 TL
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28.991 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359707
Altın Kral Erkek Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Kral Erkek Zincir Bileklik
51.612 TL
51.612 TL
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17.204 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359721
Altın Örgü Zincir Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Örgü Zincir Erkek Bileklik
39.916 TL
39.916 TL
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13.305 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R163703
Altın Oniks Osmanlı Tuğrası Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Osmanlı Tuğrası Erkek Yüzük
61.132 TL
61.132 TL
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20.377 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358025
Altın Arpa Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Arpa Detaylı Erkek Bileklik
66.028 TL
66.028 TL
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22.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358035
Altın Pencere Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Pencere Detaylı Erkek Bileklik
63.580 TL
63.580 TL
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21.193 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B350023
Altın Taşlı Zincir Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Zincir Detaylı Erkek Bileklik
64.600 TL
64.600 TL
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21.533 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358030
Altın Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Erkek Bileklik
75.752 TL
75.752 TL
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25.251 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B360279
Altın Oniks Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Taşlı Erkek Bileklik
72.284 TL
72.284 TL
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24.095 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B240906
Altın Çapa Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Çapa Erkek Bileklik
66.028 TL
66.028 TL
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22.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359879
Altın Çapa ve Dümen Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Çapa ve Dümen Detaylı Erkek Bileklik
60.044 TL
60.044 TL
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20.015 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358044
Altın Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik
55.624 TL
55.624 TL
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18.541 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358041
Altın Kare Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Kare Detaylı Erkek Bileklik
71.536 TL
71.536 TL
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23.845 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165594
Altın Mavi Oniks Siyah Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Mavi Oniks Siyah Taşlı Erkek Yüzük
86.972 TL
86.972 TL
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28.991 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B320319
Altın Siyah Taş Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taş Detaylı Erkek Bileklik
95.948 TL
95.948 TL
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31.983 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359702
Altın Taşlı Kral Zincir Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Kral Zincir Erkek Bileklik
74.120 TL
74.120 TL
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24.707 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359919
Altın Dikdörtgen Plaka Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Dikdörtgen Plaka Detaylı Erkek Bileklik
45.832 TL
45.832 TL
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15.277 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359918
Altın Siyah Spinel Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Spinel Taşlı Erkek Bileklik
55.896 TL
55.896 TL
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18.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158402
Altın Oniks Dikdörtgen Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Dikdörtgen Erkek Yüzük
69.972 TL
69.972 TL
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23.324 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N176801
Altın Oniks Taşlı Balta Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Taşlı Balta Erkek Kolye
80.716 TL
80.716 TL
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26.905 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165574
Altın Oniks Taşlı Hasır Siyah Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Taşlı Hasır Siyah Erkek Yüzük
66.164 TL
66.164 TL
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22.055 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165817
Altın Minimal Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Minimal Erkek Yüzük
62.084 TL
62.084 TL
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20.695 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165847
Altın Oniks Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Taşlı Erkek Yüzük
97.104 TL
97.104 TL
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32.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R145281
Altın Oniks Kare Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Kare Erkek Yüzük
55.828 TL
55.828 TL
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18.609 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B360282
Altın Siyah Taş Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taş Detaylı Erkek Bileklik
81.804 TL
81.804 TL
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27.268 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358010
Altın Oniks Taş Detaylı Erkek Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Taş Detaylı Erkek Zincir Bileklik
96.152 TL
96.152 TL
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32.051 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165819
Altın Minimal Dikdörtgen Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Minimal Dikdörtgen Erkek Yüzük
96.152 TL
96.152 TL
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32.051 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359872
Altın Top Detaylı Siyah Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Top Detaylı Siyah Erkek Bileklik
33.728 TL
33.728 TL
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11.243 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B350012
Altın Taşlı Dikdörtgen Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Dikdörtgen Detaylı Erkek Bileklik
93.364 TL
93.364 TL
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31.121 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358040
Altın Çift Sıralı Taş Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Çift Sıralı Taş Detaylı Erkek Bileklik
68.680 TL
68.680 TL
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22.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358043
Altın Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Detaylı Erkek Bileklik
64.736 TL
64.736 TL
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21.579 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358047
Altın Dümen Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Dümen Erkek Bileklik
113.560 TL
113.560 TL
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37.853 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B257512
Altın Siyah Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Erkek Bileklik
84.592 TL
84.592 TL
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28.197 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B272090
Altın Mineli Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Mineli Erkek Bileklik
180.744 TL
180.744 TL
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60.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359868
Altın Kahverengi Yeşil Taşlı Siyah Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Kahverengi Yeşil Taşlı Siyah Erkek Bileklik
115.464 TL
115.464 TL
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38.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B360272
Altın Yeşil Mineli Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Yeşil Mineli Erkek Bileklik
137.972 TL
137.972 TL
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45.991 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B360083
Altın Eskitme Taş Görünümlü Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Eskitme Taş Görünümlü Erkek Bileklik
121.924 TL
121.924 TL
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40.641 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R150644
Altın Oniks Taşlı Osmanlı Tuğrası Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Taşlı Osmanlı Tuğrası Erkek Yüzük
134.572 TL
134.572 TL
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44.857 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358036
Altın Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik
98.260 TL
98.260 TL
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32.753 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  D000286
Altın Siyah Yuvarlak Taşlı Erkek Kol Düğmesi - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Yuvarlak Taşlı Erkek Kol Düğmesi
103.496 TL
103.496 TL
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34.499 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B331968
Altın Grek Desenli Lacivert Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Grek Desenli Lacivert Erkek Bileklik
111.996 TL
111.996 TL
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37.332 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B272741
Altın Klipsli Siyah Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Klipsli Siyah Detaylı Erkek Bileklik
187.748 TL
187.748 TL
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62.583 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359867
Altın Lacivert Yeşil Taşlı Siyah Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Lacivert Yeşil Taşlı Siyah Erkek Bileklik
105.128 TL
105.128 TL
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35.043 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P131057
Altın Prizma Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Prizma Erkek Kolye Ucu
18.632 TL
18.632 TL
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6.211 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P140317
Altın Yıldız Detaylı Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Yıldız Detaylı Erkek Kolye Ucu
31.416 TL
31.416 TL
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10.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P140318
Altın Oniks Taşlı Kılıç Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Taşlı Kılıç Erkek Kolye Ucu
38.556 TL
38.556 TL
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12.852 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P140370
Altın Taşlı Kurt Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Kurt Erkek Kolye Ucu
59.228 TL
59.228 TL
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19.743 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R081402
Altın Lapis Lazuli Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Lapis Lazuli Erkek Yüzük
131.852 TL
131.852 TL
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43.951 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R147436
Altın Red Tiger Taşlı Kılıç Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Red Tiger Taşlı Kılıç Erkek Yüzük
109.344 TL
109.344 TL
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36.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165780
Altın Labradorit Geometrik Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Labradorit Geometrik Erkek Yüzük
131.512 TL
131.512 TL
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43.837 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165802
Altın Oniks Tuğralı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Tuğralı Erkek Yüzük
156.604 TL
156.604 TL
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52.201 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B360270
Altın Oniks Siyah Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Siyah Erkek Bileklik
115.668 TL
115.668 TL
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38.556 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359913
Altın Siyah Kare Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Kare Detaylı Erkek Bileklik
71.128 TL
71.128 TL
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23.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359889
Altın Aslan Motifli Siyah Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Aslan Motifli Siyah Erkek Bileklik
120.496 TL
120.496 TL
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40.165 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B360266
Altın Oniks Siyah Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Siyah Erkek Bileklik
104.720 TL
104.720 TL
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34.907 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358042
Altın Klipsli Desenli Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Klipsli Desenli Erkek Bileklik
104.992 TL
104.992 TL
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34.997 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R157352
Altın Taşlı Siyah Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Siyah Erkek Yüzük
92.820 TL
92.820 TL
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30.940 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358038
Altın Klipsli Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Klipsli Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik
98.260 TL
98.260 TL
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32.753 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  D000231
Altın Siyah Taşlı Kol Düğmesi - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Kol Düğmesi
91.528 TL
91.528 TL
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30.509 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R147439
Altın Gri Kedi Gözü Tuğralı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Gri Kedi Gözü Tuğralı Erkek Yüzük
150.824 TL
150.824 TL
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50.275 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C070016
Altın Kral Erkek Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Kral Erkek Zincir Kolye
178.568 TL
178.568 TL
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59.523 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344506
Altın Zincir Desenli Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Zincir Desenli Erkek Bileklik
85.272 TL
85.272 TL
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28.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B308687
Altın Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Bileklik
80.988 TL
80.988 TL
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26.996 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P131052
Altın Siyah Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Erkek Kolye Ucu
25.976 TL
25.976 TL
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8.659 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163413
Altın Çift Taraflı Kafes Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Çift Taraflı Kafes Erkek Kolye
66.572 TL
66.572 TL
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22.191 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344992
Altın Sarmal Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Sarmal Detaylı Erkek Bileklik
73.168 TL
73.168 TL
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24.389 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158688
Altın Siyah Taşlı Trend Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Trend Erkek Yüzük
37.876 TL
37.876 TL
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12.625 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158700
Altın Renkli Mineli Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Renkli Mineli Erkek Yüzük
71.128 TL
71.128 TL
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23.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R088574
Altın Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Erkek Yüzük
127.364 TL
127.364 TL
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42.455 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R088568
Altın Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Erkek Yüzük
127.636 TL
127.636 TL
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42.545 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344972
Altın Siyah Sıra Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Sıra Taşlı Erkek Bileklik
52.428 TL
52.428 TL
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17.476 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16285/2
0.10 Karat Pırlanta Erkek Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Erkek Küpe
15.168 TL
15.168 TL
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5.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C064356
Altın Sembol Twist Erkek Zincir - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Sembol Twist Erkek Zincir
166.328 TL
166.328 TL
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55.443 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13259
5.94 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
5.94 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik
153.720 TL
153.720 TL
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51.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344995
Altın Silindir Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Silindir Detaylı Erkek Bileklik
72.080 TL
72.080 TL
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24.027 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C064353
Altın Erkek Arpa Zincir - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Arpa Zincir
226.304 TL
226.304 TL
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75.435 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B296317
Altın Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Erkek Bileklik
25.432 TL
25.432 TL
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8.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R168530
Altın Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Erkek Yüzük
75.072 TL
75.072 TL
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25.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158660
Altın Yuvarlak Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Yuvarlak Erkek Yüzük
32.844 TL
32.844 TL
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10.948 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158658
Altın Altıgen Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Altıgen Erkek Yüzük
39.372 TL
39.372 TL
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13.124 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158666
Altın Siyah Taşlı Burgu Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Burgu Erkek Yüzük
40.664 TL
40.664 TL
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13.555 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C030810
Altın Spiga Zincir - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Spiga Zincir
22.576 TL
22.576 TL
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7.525 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B264858
Altın Erkek Küp Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Küp Bileklik
5.508 TL
5.508 TL
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1.836 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344507
Altın Arpa Zincir Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Arpa Zincir Erkek Bileklik
69.564 TL
69.564 TL
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23.188 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13262
3.37 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.37 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik
135.576 TL
135.576 TL
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45.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22296/2
0.05 Karat Pırlanta Erkek Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.05 Karat Pırlanta Erkek Küpe
7.368 TL
7.368 TL
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2.456 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22296/2T
0.05 Karat Pırlanta Erkek Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.05 Karat Pırlanta Erkek Küpe
7.368 TL
7.368 TL
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2.456 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24690/2
0.10 Karat Siyah Taşlı Erkek Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Siyah Taşlı Erkek Küpe
12.408 TL
12.408 TL
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4.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14041
3.04 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.04 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik
117.576 TL
117.576 TL
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39.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158693
Altın Siyah Taşlı Geometrik Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Geometrik Erkek Yüzük
34.544 TL
34.544 TL
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11.515 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158699
Altın Siyah Taşlı Sembol Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Sembol Erkek Yüzük
41.072 TL
41.072 TL
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13.691 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158696
Altın Siyah Mineli Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Mineli Erkek Yüzük
45.220 TL
45.220 TL
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15.073 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158685
Altın Oniks Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Taşlı Erkek Yüzük
45.900 TL
45.900 TL
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15.300 TL x 3 Taksit

Babalar günü, hayatımızın en kıymetli figürlerinden biri olan babalarımıza sevgimizi göstermenin en özel yollarından biridir. Yıl boyunca desteğini hissettiren, her an yanımızda olan babalar için anlamlı bir hediye seçmek ise çoğu zaman düşündürücü olabilir. Özellikle her yıl yaklaşan bu özel gün öncesinde "babalar günü hediyesi ne alınır?" sorusu birçok kişinin aklına gelir. Klasik seçeneklerin ötesine geçmek isteyenler için hem şık hem de uzun yıllar kullanılabilecek hediyeler her zaman daha isabetli bir tercih olur.

2026 yılında duygusal değeri yüksek, zamansız ve kişisel dokunuşlar taşıyan hediyeler ön plana çıkıyor. Stil sahibi babalar için seçilen aksesuarlar, günlük hayatta kullanılabilen detaylar ve özel tasarımlar kalıcı bir etki bırakıyor. Lizay Pırlanta olarak babalar gününe özel hazırladığımız koleksiyonlarda tam da bu anlayışı yansıtıyoruz: estetik, anlam ve kaliteyi bir arada sunan parçalarla babanıza hak ettiği sürprizi yapabilirsiniz.

Babalar Günü Hediyesi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Babaya alınacak hediyenin gerçekten özel hissettirmesi için öncelikle onun tarzını, günlük alışkanlıklarını ve kullanım tercihlerini düşünmek gerekir. Kimileri klasik ve sade ürünlerden hoşlanırken, bazı babalar modern ve dikkat çekici aksesuarları tercih edebilir. Bu nedenle hediye seçiminde kişisel zevkleri göz önünde bulundurmak oldukça önemlidir.

Ayrıca hediyenin sadece bir obje olmaktan çıkıp anı değeri taşıması da fark yaratan unsurdur. Uzun yıllar saklanabilecek, her kullanıldığında sizi hatırlatacak bir hediye babalar için çok daha kıymetli hale gelir. Lizay Pırlanta'nın özel tasarım aksesuarları, gravür seçenekleri ve sertifikalı pırlanta işçiliğiyle hazırlanan ürünleri tam da bu beklentiyi karşılamak için tasarlandı.

Babalar günü hediyesi fikirleri araştırılırken en çok dikkat edilen noktalardan biri de hediyenin hem şık hem kullanışlı olmasıdır. Günlük yaşamda rahatlıkla takılabilen ama aynı zamanda duygusal bir hikaye barındıran ürünler her zaman daha fazla ilgi görür.

2026'nın En Popüler Babalar Günü Hediyesi Fikirleri

2026 trendlerine bakıldığında klasik hediyelerin yerini daha kişisel ve anlam odaklı seçeneklerin aldığı görülüyor. Lizay Pırlanta'nın babalar gününe özel koleksiyonunda öne çıkan kategorilere birlikte göz atalım.

Pırlanta kol düğmeleri

İş hayatında aktif olan babalar için pırlanta detaylı kol düğmeleri hem profesyonel duruşu güçlendiren hem de sofistike bir zarafet katan parçalardır. Lizay Pırlanta'nın el işçiliğiyle hazırlanan kol düğmesi modelleri, 14 veya 18 ayar altın seçenekleriyle her toplantıda ve özel davette fark yaratır. Babanız bu kol düğmelerini her taktığında sizin düşünceli hediyenizi hatırlayacak.

Erkek bileklik modelleri

Son yılların en popüler erkek aksesuarlarından biri olan bileklikler, günlük kombinlere kolayca uyum sağlar. İnce zincir bilekliklerden kalın halat modellere, deri-altın kombinasyonlarından sade gümüş tasarımlara kadar geniş bir yelpaze sunan Lizay Pırlanta koleksiyonunda babanızın tarzına uygun parçayı bulabilirsiniz. Özellikle isim veya tarih gravürü yaptırılabilen modeller, hediyeyi tamamen kişisel kılar.

Erkek yüzükleri

Sade çizgileri ve güçlü duruşuyla erkek yüzükleri, babanızın parmağında yıllarca taşıyacağı bir hediye alternatifidir. Lizay Pırlanta'nın erkek yüzük koleksiyonunda mat-parlak kombinasyonları, pırlanta detaylı tasarımlar ve farklı ayar seçenekleri yer alıyor. İç kısmına kısa bir mesaj veya tarih yazdırarak hediyenizi benzersiz hale getirebilirsiniz.

Erkek kolyeleri

Minimalist bir çubuk kolye, pusula motifli bir pendant ya da baş harflerle kişiselleştirilmiş bir madalyon; babanızın tarzına uygun onlarca kolye seçeneği Lizay Pırlanta koleksiyonlarında sizi bekliyor. Günlük kullanımda gömlek altında sade bir duruş sergileyen bu parçalar, taşıdığı anlam sayesinde çok daha fazlasını ifade eder.

İlk Babalar Günü Hediyesi Neden Daha Özeldir?

Yeni baba olmuş biri için ilk babalar günü son derece duygusal ve unutulmaz bir deneyimdir. Bu nedenle ilk babalar günü hediyesi seçimi çok daha hassas düşünülmeyi hak eder. Genellikle bu özel günde tercih edilen hediyeler, yıllar sonra bile aynı heyecanla bakılacak hatıra niteliğinde ürünlerden oluşur.

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan biri için alınacak hediye, yalnızca estetik değil aynı zamanda o döneme ait bir iz taşımalıdır. Lizay Pırlanta'nın gravür hizmeti bu noktada devreye giriyor: bir bilekliğin iç kısmına ya da bir kolyenin arka yüzüne bebeğin adını, doğum tarihini veya kısa bir mesajı yazdırabilirsiniz. Bu küçük dokunuş, sıradan bir aksesuarı paha biçilmez bir aile yadigarına dönüştürür.

Eğer eşinize veya partnerinize ilk babalar gününde bir sürpriz hazırlıyorsanız, hediyeyi bebeğin ağzından yazılmış küçük bir kartla birlikte sunmayı düşünebilirsiniz. "İlk babalar günün kutlu olsun, seninle büyümek çok güzel" gibi samimi bir not, mücevherin duygusal etkisini katlayacaktır.

Babalar Günü Hediyesi Ne Alınır?

Hediye seçerken en önemli nokta, babanın karakterine ve yaşam tarzına uygun bir tercih yapmaktır. İşte farklı baba profilleri için Lizay Pırlanta'dan öneriler:

Günlük hayatında aksesuar kullanmayı seven babalar için minimalist tasarımlı bileklikler, ince zincir kolyeler veya sade yüzükler oldukça iyi bir seçenek olabilir. İş dünyasında aktif olan babalar için pırlanta kol düğmeleri ve kravat iğneleri profesyonel tarzı güçlendirir. Daha duygusal bir yaklaşım tercih edenler ise gravür detaylı, kişisel mesaj taşıyan parçalarla unutulmaz bir sürpriz hazırlayabilir.

Bütçe konusunda da geniş bir yelpazede seçenekler mevcut. Gümüş bir anahtarlıktan pırlanta işlemeli bir kol düğmesine kadar farklı fiyat aralıklarında hediye alternatifi bulabilirsiniz. Lizay Pırlanta'nın babalar gününe özel kampanyaları ve taksit seçenekleri, bütçenizi zorlamadan kaliteli bir hediye almanızı kolaylaştırır.

Babalar İçin Takı Seçimi Neden Popüler Hale Geldi?

Eskiden erkek aksesuarları daha sınırlı seçeneklere sahipken, günümüzde erkek modasında takılar oldukça güçlü bir yer edinmeye başladı. Sade ama karakter yansıtan aksesuarlar, erkeklerin günlük kombinlerinde sıkça tercih ettiği stil unsurlarına dönüştü.

Bu değişim sayesinde babalar günü için alınabilecek hediyeler arasında erkek takıları da güçlü bir alternatif haline geldi. Lizay Pırlanta'nın modern tasarım anlayışıyla hazırlanan erkek koleksiyonu, hem klasik hem günlük stile uyum sağlayabilen parçalar sunuyor. Kaliteli işçilik ve sertifikalı materyallerle üretilen bu aksesuarlar, uzun ömürlü kullanımlarıyla hediyenin taşıdığı anlamı yıllarca canlı tutuyor.

Lizay Pırlanta İle Babalar Gününe Hazır Olun

Babalar günü hediyesi seçerken önemli olan yalnızca fiyat ya da görünüm değildir. Asıl değerli olan, hediyenin arkasındaki düşünce ve oluşturduğu bağdır. Küçük ama özenle seçilmiş bir hediye bile babalar için son derece kıymetli olabilir.

Lizay Pırlanta olarak her mücevherin bir hikaye anlattığına inanıyoruz. Babalar günü koleksiyonumuz; özenle seçilmiş taşlar, uzman zanaatkarların el işçiliği ve çağdaş tasarım anlayışıyla hazırlandı. Güvenli online alışveriş, ücretsiz kargo ve özel hediye paketleme hizmetimizle siparişiniz, babalar gününe özel olarak kapınıza kadar ulaşır.

Bu babalar gününde klasik seçeneklerin ötesine geçerek babanıza yıllarca hatırlayacağı bir sürpriz hazırlayın. Lizay Pırlanta'nın babalar günü koleksiyonunu keşfedin ve sevginizi kalıcı bir hediyeyle taçlandırın.

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