0.32 Karat Pırlanta Trend Bileklik
Ürün Kodu : DB12099
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42.336 TL
42.336 TL
PEŞİN FİYATINA 14.112 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.32 Karat Pırlanta Trend Bileklik T3635
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.08 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.32 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Estetik zarafeti ve lüksü bir araya getiren, Pırlanta Trend Bileklik. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarafet katmak için ideal bir seçim.
0.32 Karat Pırlanta Trend Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.08 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Bileklikte toplam 0.32 karat ağırlığında, F-G renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta taşlar kullanılmaktadır.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 0.32 Karat Pırlanta Trend Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır.
5- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.32 Karat Pırlanta Trend Bileklik
PEŞİN FİYATINA 14.112 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
42.336 TL
42.336 TL
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