Altın Su Yolu Klasik Gerdanlık T5280

Altın Su Yolu Klasik Gerdanlık
Ürün Kodu : N147485
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116.960 TL
116.960 TL
PEŞİN FİYATINA 38.987 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Su Yolu Klasik Gerdanlık T5280Beyaz Altın, 14 Ayar, 12.00 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Taşların kusursuz uyumuyla şekillenen bu klasik parça, boynunuzda asil bir duruş kazandırır. Işığı her açıdan yansıtan yapısı sayesinde sade şıklığınızı sofistike bir seviyeye taşır. Geceden gündüze uyum sağlar.
Altın Su Yolu Klasik Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 12.00 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
3- Altın Su Yolu Klasik Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
4- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Su Yolu Klasik Gerdanlık, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz olabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Su Yolu Klasik Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 38.987 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
116.960 TL
116.960 TL
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