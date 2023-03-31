0.36 Karat Pırlanta Baget Kolye T234 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan detay dokunuşlarla süslenmiş pırlanta baget kolye, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu kolye, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katarken, pırlantanın ışıltısıyla göz kamaştırıyor. Şık ve zarif bir görünüm elde etmek isteyenler için mükemmel bir seçenek