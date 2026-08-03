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Altın Desenli Çift Alyans

Ürün Kodu : M325590-M325597
Altın Desenli Çift Alyans
Altın Desenli Erkek Alyans
Altın Desenli Kadın Alyans
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%0
50.456 TL
50.456 TL
PEŞİN FİYATINA 16.819 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.

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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Desenli Çift Alyans T10665

14 Ayar, Altın, 3.69 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Aşkın karmaşık ve büyüleyici dokusu... Altın Desenli Çift Alyans, özel motifleriyle birlikteliğinizin eşsiz hikayesini anlatıyor. Ruhunuzun uyumunu zarif çizgilerle tamamlayın.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Desenli Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 16.819 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
50.456 TL
50.456 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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