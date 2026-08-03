Altın Desenli Çift Alyans
Ürün Kodu : M325590-M325597
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50.456 TL
50.456 TL
PEŞİN FİYATINA 16.819 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Desenli Çift Alyans T10665
14 Ayar, Altın, 3.69 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Aşkın karmaşık ve büyüleyici dokusu... Altın Desenli Çift Alyans, özel motifleriyle birlikteliğinizin eşsiz hikayesini anlatıyor. Ruhunuzun uyumunu zarif çizgilerle tamamlayın.
Altın Desenli Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 16.819 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
50.456 TL
50.456 TL
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