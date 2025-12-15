0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T9415 Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.82 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı pırlanta parıltısını merkezine alan bu küpeler, her bakışta hayranlık uyandıracak bir estetiğe ve derinliğe sahip. Pırlantanın zamansız ruhu, usta ellerde hayat bulan bu tasarımda bütünleşerek yüzünüze canlılık ve sofistike bir enerji katıyor. Stiline güvenen ve detayların yarattığı büyük güce inanan kadınlar için ideal bir lüks seçeneği.