2.12 Karat Pırlanta Fancy Kolye T7482 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.65 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Fancy

Ağırlık : 1.62 Karat

Kesim : Baget



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Büyüleyici renk tonlarının pırlanta ile dans ettiği bu kolye, lüksün en canlı halini sunuyor. Özel kesim taşların yarattığı derinlik ve ışıltı, boynunuzda ihtişamlı bir odak noktası oluşturuyor. Zarif tasarımıyla her davette farkınızı ortaya koyacak, koleksiyonluk bir parça.