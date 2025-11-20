Altın Üç İncili Kolye T9315 Altın, 14 Ayar, 1.30 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Üç İncili Kolye, zarafetin ve denge duygusunun simgesi. Kadınsı ışıltısıyla günlük stilinize zarif bir dokunuş katarken, özel anlarınızda da anlamlı ve klasik bir tamamlayıcı oluyor.