Altın Dörtlü Baget Küpe T3686 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.67 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın estetik ustalık ile tasarladığı altın küpe modelleri arasında yer alan Altın Baget Küpe seçenekleri, zarafeti ve şıklığı bir arada sunuyor. Her biri özenle işlenmiş olan bu küpeler, pırlantanın ışıltısıyla bütünleşerek göz kamaştırıcı bir görünüm sağlıyor. Estetik ve kaliteyi buluşturan Lizay Pırlanta ile Altın Tasarım Küpe modellerini keşfedin ve tarzınızı tamamlayacak bir parçaya sahip olun.