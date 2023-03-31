0.27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T3261

0.27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR73943
%0
43.728 TL
43.728 TL
PEŞİN FİYATINA 14.576 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T3261Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.95 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.19 Karat
Renk : F
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.08 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Elegansla Estetik İnceliklerin Ahengiyle Pırlanta Tektaş Yüzük zarafetin ve estetiğin mükemmel bir birleşimini sunuyor. Bu muhteşem pırlanta tektaş yüzük, Lizay'ın özgün tasarımıyla hayat buluyor. İnce detayları ve zarif yapısıyla dikkat çeken bu yüzük, sizin için özel anlara eşlik etmek için tasarlandı. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Lizay'ın eşsiz koleksiyonuna göz atın.
0.27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.95 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
Yüzük ölçüsü yapılabiliyor mu?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Yüzükte toplam 0.27 karat ağırlığında, F renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta taşlar kullanılmaktadır.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 14.576 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.728 TL
43.728 TL
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