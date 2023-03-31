0.27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T3261 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.95 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegansla Estetik İnceliklerin Ahengiyle Pırlanta Tektaş Yüzük zarafetin ve estetiğin mükemmel bir birleşimini sunuyor. Bu muhteşem pırlanta tektaş yüzük, Lizay'ın özgün tasarımıyla hayat buluyor. İnce detayları ve zarif yapısıyla dikkat çeken bu yüzük, sizin için özel anlara eşlik etmek için tasarlandı. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Lizay'ın eşsiz koleksiyonuna göz atın.