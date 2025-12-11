0.50 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T9400 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.13 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Boynunuzda adeta bir ışık şöleni yaratan bu görkemli tektaş kolye, pırlantanın en nadide ve etkileyici formunu sergiliyor. Her bakışta varlığını hissedeceğiniz bu taş, asaletin ve lüksün en somut simgesi olarak teninizde parlıyor.