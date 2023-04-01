Altın Mavi Hasır Zincirli Çocuk Künye T3568 Altın, 14 Ayar, 1.50 gr



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Altın mavi taşlı hasır zincirli çocuk künye, şıklığın anahtarı! Çocuğunuzun tarzına tarz katmak ve onu özel hissettirmek için tasarlanmış bu zarif ve şık künye, altın rengi ve mavi taş detaylarıyla dikkat çekiyor. Hasır zincirli tasarımıyla da fark yaratan bu künye, çocuğunuzun herhangi bir kıyafetiyle mükemmel bir uyum sağlıyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu künye, çocuğunuzun en sevdiği aksesuarı olacak!