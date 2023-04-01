Altın Mavi Hasır Zincirli Çocuk Künye
Ürün Kodu : K007485
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20.468 TL
20.468 TL
PEŞİN FİYATINA 6.823 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mavi Hasır Zincirli Çocuk Künye T3568
Altın, 14 Ayar, 1.50 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın mavi taşlı hasır zincirli çocuk künye, şıklığın anahtarı! Çocuğunuzun tarzına tarz katmak ve onu özel hissettirmek için tasarlanmış bu zarif ve şık künye, altın rengi ve mavi taş detaylarıyla dikkat çekiyor. Hasır zincirli tasarımıyla da fark yaratan bu künye, çocuğunuzun herhangi bir kıyafetiyle mükemmel bir uyum sağlıyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu künye, çocuğunuzun en sevdiği aksesuarı olacak!
Altın Mavi Hasır Zincirli Çocuk Künye Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.50 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartlarına uygun üretilmekte olup ömür boyu bakım garantisi verilmektedir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Mavi Hasır Zincirli Çocuk Künye
PEŞİN FİYATINA 6.823 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
20.468 TL
20.468 TL
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