Altın Desenli Halka Küpe T2030 Altın, 14 Ayar, 1,37 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist ve şık tasarımıyla dikkat çeken Lizay altın halka küpe, her tarza uyum sağlayan bir aksesuardır. Klasik ve modern tarzı bir araya getiren bu küpe, zarif ve şık bir görünüm sunar. Hem günlük hayatta hem de özel davetlerde kullanabileceğiniz Lizay altın halka küpe, her zaman şıklığınızı tamamlar.