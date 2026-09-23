YENİ ÜYELERE ÖZEL 5.000₺ İNDİRİM
Kampanya 23.09.2026 - 30.09.2026 tarihleri arasında geçerlidir.
Seçili ürünlerde geçerlidir.
Diğer kampanyalar ile birleştirilemez.
MÜCEVHER ÇANTASI HEDİYE
Kampanya 31.12.2026 tarihine kadar geçerlidir.
30.000₺ ve üzeri alışverişlerde geçerlidir.
Tüm ürünlerde geçerlidir.
Koşulların sağlanması durumunda sepete otomatik eklenmektedir.
SETLERDE %10 İNDİRİM
Setler kategorisinde, 3 ürün alışverişinde geçerlidir.
Kampanta 31.12.2026 tarihine kadar geçerlidir.
Koşulları karşılayan müşterilere sepette %10 indirim uygulanmaktadır.
ÜYELERE ÖZEL 1.000 TL İNDİRİM
Kampanya 31.12.2026 tarihine kadar geçerlidir.
20.000₺ ve üzeri alışverişlerde geçerlidir.