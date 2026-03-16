Altın Taşlı Geometrik Zincir Yüzük T9833 Altın, 14 Ayar, 4,82 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bağlılığın ve gücün evrensel simgesi olan zincir motifi, altının görkemi ve taşların ince ışıltısıyla parmaklarınıza taşınıyor. Kıvrımların zincir dokusuyla yarattığı bu sıra dışı kontrast, mücevhere hem asi hem de son derece sofistike bir ruh kazandırıyor. Alışılmışın dışında tasarımları seven ve stilini cesurca sergilemek isteyen kadınlar için unutulmaz bir armağan.