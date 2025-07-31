0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR182340
Seçiniz
%0
41.490 TL
41.490 TL
PEŞİN FİYATINA 13.830 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T5868
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.07 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.40 Karat
Renk : G
Berraklık : SI.
Kesim : Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Oval kesimin zarif çizgileriyle tasarlanan bu tektaş yüzük, ışıldayan ışıltısıyla göz kamaştırır. Sade ama etkileyici formu sayesinde hem günlük kullanımda hem de özel anlarda sofistike bir şıklık sunar.
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.07 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Sipariş esnasında yüzük ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı ölçü talepleriniz için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.4 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar pırlanta yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 13.830 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
41.490 TL
41.490 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DB12156
5.55 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
492.960 TL
492.960 TL
Ürün Kodu : DE31639
1.56 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
148.656 TL
148.656 TL
Ürün Kodu : DN66268
0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Kolye
%0
56.520 TL
56.520 TL