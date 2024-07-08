0.46 Karat Pırlanta Baget Yüzük T5074 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.21 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif detayları ve modern duruşuyla dikkat çeken bu tasarım, her ortamda fark yaratmak isteyenler için hazırlandı. Hem klasik hem de çağdaş stillerle kusursuz uyum yakalayan bu parça, stilinizi tamamlayan özel bir dokunuş sunar.