0.29 Karat Pırlanta Tektaş Trend Yüzük T3111 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.18 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markasının zarafetin rafine bir ifadesi olan pırlanta tektaş trend yüzüğü ile şıklığınızı tamamlayın. Bu özel yüzük, Lizay'ın kalitesi ve estetiğiyle birleşerek size benzersiz bir görünüm sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu zarif yüzüğü tercih edebilirsiniz.