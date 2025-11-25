0.50 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe T9375 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta bagetlerin net hatları, çiçek formunun zarafetiyle birleşerek kulaklarınızda asil bir parıltı oluşturuyor. Altının ışıltısı ve taşların yarattığı bu geometrik çiçek motifi, yüzünüze taze ve seçkin bir hava katıyor. Her detayında zarafeti barındıran bu küpeler, şıklığınızı en özel anlarda taçlandırmak için tasarlandı.