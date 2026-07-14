Altın Ataç Bileklik
Ürün Kodu : B364516
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%0
22.236 TL
22.236 TL
PEŞİN FİYATINA 7.412 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Ataç Bileklik T10560
14 Ayar, Altın, 2.12 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dikdörtgen formların sunduğu net ve keskin çizgiler, bilekte çağdaş bir estetik yaratıyor. Modern minimalist anlayış tasarıma özgüvenli bir hava katarken, tek başına bile güçlü bir ifade sunuyor. Şehirli ve modern stiline şık bir dokunuş.
Altın Ataç Bileklik
PEŞİN FİYATINA 7.412 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.236 TL
22.236 TL
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