Altın Ataç Bileklik T10560 14 Ayar, Altın, 2.12 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Dikdörtgen formların sunduğu net ve keskin çizgiler, bilekte çağdaş bir estetik yaratıyor. Modern minimalist anlayış tasarıma özgüvenli bir hava katarken, tek başına bile güçlü bir ifade sunuyor. Şehirli ve modern stiline şık bir dokunuş.