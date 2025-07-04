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PIRLANTA KÜPE

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AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DE37210
0.10 Karat Pırlanta Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Damla Küpe
%0
20.928 TL
20.928 TL
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6.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35186
0.24 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.24 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
24.480 TL
24.480 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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8.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET12451
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
12.648 TL
12.648 TL
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4.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39271
0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe
%0
19.632 TL
19.632 TL
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6.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSE0446
1.85 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
1.85 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe
%0
45.864 TL
45.864 TL
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15.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33668
1.24 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.24 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Küpe
%0
30.720 TL
30.720 TL
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10.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32981
0.18 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.18 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe
%0
19.176 TL
19.176 TL
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6.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31701
0.43 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe
%0
30.576 TL
30.576 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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10.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34075
0.41 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
34.752 TL
34.752 TL
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11.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30004
1.48 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.48 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
44.928 TL
44.928 TL
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14.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19247
0.70 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.70 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
85.248 TL
85.248 TL
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28.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15238
1.68 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.68 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
42.312 TL
42.312 TL
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14.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22266
0.10 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe
%0
20.712 TL
20.712 TL
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6.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20379
2.18 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.18 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe
%0
55.440 TL
55.440 TL
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18.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35287
1.31 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.31 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
34.536 TL
34.536 TL
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11.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28010
0.79 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.79 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
%0
64.608 TL
64.608 TL
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21.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30475
0.21 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
38.784 TL
38.784 TL
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12.928 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31827
1.91 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.91 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
31.416 TL
31.416 TL
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10.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1244
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
18.312 TL
18.312 TL
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6.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31179
0.17 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
25.176 TL
25.176 TL
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8.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37270
1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe
%0
31.752 TL
31.752 TL
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10.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18365
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
44.832 TL
44.832 TL
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14.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04411
1.53 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.53 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
44.040 TL
44.040 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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14.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26227
0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
90.672 TL
90.672 TL
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30.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33521
2.82 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.82 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
81.792 TL
81.792 TL
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27.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE09448
4.28 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
4.28 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
66.048 TL
66.048 TL
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22.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24002
0.68 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.68 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
55.104 TL
55.104 TL
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18.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30935
0.40 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe
%0
48.720 TL
48.720 TL
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16.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE12094
1.59 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.59 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
86.184 TL
86.184 TL
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28.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30048
3.85 Karat Pırlanta Fancy Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.85 Karat Pırlanta Fancy Küpe
%0
61.392 TL
61.392 TL
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20.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25006
1.76 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.76 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
177.672 TL
177.672 TL
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59.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1241
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
41.352 TL
41.352 TL
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13.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29334
0.40 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
42.936 TL
42.936 TL
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14.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25482
0.74 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.74 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
107.712 TL
107.712 TL
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35.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21433
0.71 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.71 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
101.448 TL
101.448 TL
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33.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16361
1.14 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.14 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
%0
104.136 TL
104.136 TL
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34.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31550
0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
50.760 TL
50.760 TL
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16.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21943
1.42 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
1.42 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
164.232 TL
164.232 TL
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54.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28114
1.44 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.44 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
57.792 TL
57.792 TL
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19.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35591
2.66 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.66 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe
%0
100.704 TL
100.704 TL
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33.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32784
2.00 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.00 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe
%0
140.904 TL
140.904 TL
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46.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18128
0.43 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe
%0
50.064 TL
50.064 TL
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16.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33014
0.81 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.81 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
37.896 TL
37.896 TL
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12.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35758
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
28.584 TL
28.584 TL
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9.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33810
2.06 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.06 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
117.792 TL
117.792 TL
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39.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34356
0.13 Karat Pırlanta Yonca Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Yonca Küpe
%0
31.392 TL
31.392 TL
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10.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35487
0.47 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.47 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
44.232 TL
44.232 TL
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14.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33820
0.71 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.71 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
77.544 TL
77.544 TL
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25.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18505
3.84 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.84 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
122.688 TL
122.688 TL
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40.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29569
3.96 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.96 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
31.560 TL
31.560 TL
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10.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34060
1.21 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
1.21 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
112.704 TL
112.704 TL
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37.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33971
0.75 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.75 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
97.200 TL
97.200 TL
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32.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34652
0.28 Karat Pırlanta Damla Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Damla Trend Küpe
%0
24.888 TL
24.888 TL
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8.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29200
1.82 Karat Pırlanta Baget Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.82 Karat Pırlanta Baget Halka Küpe
%0
149.952 TL
149.952 TL
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49.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31405
0.25 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
33.744 TL
33.744 TL
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11.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31267
0.47 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.47 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe
%0
67.656 TL
67.656 TL
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22.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29832
1.36 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.36 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
152.952 TL
152.952 TL
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50.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24927
0.20 Karat Pırlanta Baget Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Baget Kalp Küpe
%0
40.200 TL
40.200 TL
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13.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25691
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
41.544 TL
41.544 TL
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13.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29435
0.33 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe
%0
49.224 TL
49.224 TL
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16.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26403
1.14 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.14 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
119.856 TL
119.856 TL
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39.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27533
0.70 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.70 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
59.400 TL
59.400 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
Sepete Ekle
19.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31639
1.56 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.56 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
148.656 TL
148.656 TL
Sepete Ekle
49.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32824
0.52 Karat Pırlanta Lotus Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.52 Karat Pırlanta Lotus Küpe
%0
67.128 TL
67.128 TL
Sepete Ekle
22.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32507
0.22 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
47.928 TL
47.928 TL
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15.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  PC00726
0.01 Karat Pırlanta Üçgen Tragus Piercing - Lizay Pırlanta - Glam
0.01 Karat Pırlanta Üçgen Tragus Piercing
%0
4.944 TL
4.944 TL
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1.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29668
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
35.520 TL
35.520 TL
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11.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23621
3.51 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.51 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
206.640 TL
206.640 TL
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68.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29922
0.32 Karat Pırlanta Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.32 Karat Pırlanta Kalp Küpe
%0
40.920 TL
40.920 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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13.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29223
3.66 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.66 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
167.640 TL
167.640 TL
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55.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24251
1.76 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.76 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
59.496 TL
59.496 TL
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19.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE05727
1.58 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.58 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
81.840 TL
81.840 TL
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27.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25593
0.46 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.46 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
56.304 TL
56.304 TL
Sepete Ekle
18.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16406
1.28 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.28 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
72.768 TL
72.768 TL
Sepete Ekle
24.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25380
0.12 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe
%0
23.160 TL
23.160 TL
Sepete Ekle
7.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14639
1.07 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.07 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
61.968 TL
61.968 TL
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20.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE08178
5.81 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
5.81 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
45.504 TL
45.504 TL
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15.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34425
0.08 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.08 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
15.048 TL
15.048 TL
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5.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29107
2.03 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.03 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
30.216 TL
30.216 TL
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10.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29513
4.33 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
4.33 Karat Pırlanta Safir Küpe
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310.440 TL
310.440 TL
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103.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE36042
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
55.920 TL
55.920 TL
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18.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE38471
0.85 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.85 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
69.816 TL
69.816 TL
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23.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32069
0.43 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
60.288 TL
60.288 TL
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20.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33199
0.16 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
25.656 TL
25.656 TL
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8.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32070
0.29 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
49.992 TL
49.992 TL
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16.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE36403
1.71 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.71 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
38.952 TL
38.952 TL
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12.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14715
2.04 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.04 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
62.040 TL
62.040 TL
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20.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE17457
1.55 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.55 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
31.656 TL
31.656 TL
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10.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26594
0.94 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.94 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
64.680 TL
64.680 TL
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21.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15479
0.37 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
55.560 TL
55.560 TL
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18.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1237
0.90 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.90 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
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99.336 TL
99.336 TL
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33.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE13985
0.29 Karat Pırlanta Beştaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.29 Karat Pırlanta Beştaş Küpe
%0
55.560 TL
55.560 TL
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18.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE17982
0.77 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.77 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
28.392 TL
28.392 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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9.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27273
2.22 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
2.22 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
195.552 TL
195.552 TL
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65.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26737
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
65.208 TL
65.208 TL
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21.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27897
3.21 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
3.21 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
379.128 TL
379.128 TL
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126.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20568
1.21 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.21 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
48.552 TL
48.552 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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16.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1235
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
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59.784 TL
59.784 TL
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19.928 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26169
0.29 Karat Pırlanta Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
%0
30.456 TL
30.456 TL
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10.152 TL x 3 Taksit

Zerafet ve lüks görünümü bir arada barındıran pırlanta küpeler stilinizi tamamlamakla kalmaz aynı zamanda size sofistike bir görünüm kazandırır.

Farklı kesim ve tasarımlarla sunulan  Lizay Pırlanta’nın pırlanta küpe koleksiyonu , her zevke hitap eden geniş bir yelpazeye sahiptir.

Pırlanta küpe modellerinin benzersiz özelliklerini hep birlikte inceleyelim.

Pırlanta Küpe Modelleri

Pırlanta küpe modelleri oldukça çeşitlidir. Pırlantanın kesimine göre veya pırlantayla birlikte yanında bulunan değerli taşlara göre sınıflandırılan bu modelleri sıralamak gerekirse:

  • Pırlanta Tektaş Küpeler: Pırlanta tektaş küpeler, sadeliğin zarafetle buluştuğu en klasik mücevher parçalarından biridir. Tek bir yuvarlak kesim pırlantanın öne çıktığı tasarımlara sahip olan pırlanta tektaş küpeler, her yaştan kadın için uygun olacak bir seçimdir. Genellikle nişan, söz veya düğün gibi özel anlarda hediye olarak tercih edilebilir. Tektaş küpelerin en büyük avantajı, minimalist tasarımları sayesinde her türlü kıyafetle kolayca kombinlenebilir olmasıdır.

  • Yuvarlak Kesim Pırlanta Tektaş Küpeler: En popüler olan klasik kesimdir. Pırlantanın  ışığı yansıtmasını en fazla sağlayan kesimlerden biridir.

  • Prenses Kesim Pırlanta Tektaş Küpeler: Kare şekliyle dikkat çekici modern ve genç bir görünüm sunar.

  • Damla Kesim Pırlanta Tektaş Küpeler: Zarif bir şekle sahiptir ve uzun yüz hatlarına sahip olanlar için idealdir.

  • Pırlanta Baget Küpeler:Baget kesim pırlantalar, mücevher dünyasında sofistike bir duruşun simgesidir. Dikdörtgen şekli, düz çizgileri ile dikkat çeken baget pırlantalar, sade ama etkileyici bir görünüme sahip olduğu için tercih edilebilir. Baget kesim pırlantalar genellikle yan yana dizilerek daha büyük bir pırlanta efekti yaratır, bu da onlara benzersiz bir cazibe katar.  Baget pırlantalar, genellikle Art Deco tarzı mücevherlerde de kullanılır bu nedenle vintage görünüm severler için de idealdir.

  • Pırlanta Trend Küpeler: Pırlanta trend küpeler, moda dünyasını yakından takip eden kadınlar için tasarlanmış mücevherlerdir. Her sezonun en popüler tasarımlarını yansıtan trend küpe modelleri, çeşitli formlarda sunularak modern dokunuşlarla klasik tarzları bir araya getirecek şekilde tasarlanır.

  • Pırlanta Halka Küpeler: Halka küpeler, zamansız,  evrensel olarak sevilen bir mücevher parçasıdır. Küçük, orta ya da  büyük boyutlarda sunulan halka modelleri pırlantalarla süslendiğinde klasik bir görünüme sahip olur.

  • Tam Tur Pırlanta Halka Küpe: Halka küpelerin tamamı pırlantalarla kaplanmış modelleri, ekstra bir ışıltılı sofistike bir duruş sergiler.

  • Pırlanta Zümrüt Küpeler: Zümrüt taşının canlı yeşil tonu, pırlantaların ışıltısıyla birleştiğinde ortaya eşsiz bir zarafet çıkar. Pırlanta zümrüt küpeler, özellikle renkli taş severlerin tercih ettiği modeller arasındadır.  

  • Pırlanta Safir Küpeler: Mavi rengin asaletine sahip olan safir, pırlantalarla birleştiğinde  zarif bir görünüm sunar. Pırlanta safir küpeler, özellikle gece davetlerinde ve özel günlerde tercih edilen modellerdendir.

  • Pırlanta Yakut Küpeler: Romantik bir dokunuş ya da hediye arayanlar için ideal bir seçim olan yakut taşının tutkulu kırmızısı, pırlanta küpelerde kendine özgü bir yer bularak aşkın ve tutkunun simgesi olarak kullanılır. Yakutun romantik anlamını pekiştiren kalp şekilli pırlanta küpe modeli özel anlar için en uygun olacak hediye seçeneklerinden biridir. Yuvarlak kesim yakut taşları ise pırlanta yakut küpelerde pırlantaların zarafetiyle birleşerek klasik bir görünüm sunar.

  • Pırlanta Tragus Küpeler: Son yıllarda oldukça popüler olan pırlanta tragus küpe, kulak anatomisine uygun olarak tasarlanmış küçük ve şık mücevherlerdir. Pırlanta tragus küpeler, minimalizm ve modernizmi bir araya getiren tasarımlara sahiptir.

Pırlanta Küpe Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pırlanta küpe seçerken dikkat etmeniz gereken bazı önemli ayrıntılar bulunur.  Pırlantada 4C kuralı bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken ilk unsurlardan biridir. 4C kuralı pırlantanın kalitesinin dört önemli faktöre göre şekillendiğini tanımlamak için kullanılır.  Bu faktörler kesim (cut), berraklık (clarity), renk (color), karat (carat) ağırlığıdır. 4C kuralı pırlantanın parlaklığını, değerini, genel estetiğini belirler.

Yüz şekliniz hangi tür pırlanta küpenin size en çok yakışacağını belirlemede önemli bir role sahiptir. Örneğin yuvarlak yüzlüyseniz damla veya uzun küpeler sizin için ideal olabilir.

Pırlanta küpe seçerken kişisel zevklerinizi belirleyerek stilinizi göz önünde bulundurup seçim yapmalısınız. Pırlanta küpelerde kullanılan altın, beyaz altın veya platin gibi metaller, pırlantanın genel görünümünü ve dayanıklılığını etkileyeceği için bu unsuru da göz önünde bulundurarak alışverişinizi yapmalısınız.

Pırlanta küpeler dikkat edilmesi gereken unsurlara göre seçim yapıldığında uzun vadede kullanabileceğiniz, güzelliğinize zerafet katacak takılardır. Çeşitli kesim ve tasarımlara sahip olan pırlanta küpelerin her biri zamansız parçalardır. Bu gibi değerli parçalar sadece bir mücevher değil aynı zamanda nesiller boyu aktarılabilecek bir mirastır.

Lizay Pırlanta’nın yüksek kalite pırlanta ile kusursuz işçiliği bir arada bulundurduğu pırlanta küpe koleksiyonunda tarzınıza en uygun hayatınızın her anında kullanabileceğiniz ya da sevdiklerinize hediye edebileceğiniz en beğenilen ve popüler parçaları bulabilir. Pırlantanın ışıltısından kendiniz yararlanabilir ya da sevdiklerinizin hayatına pırlanta ile ışıltı katabilirsiniz.

Pırlanta küpe modelleri hakkında daha fazla bilgi almak ya da beğendiğiniz ürünü satın almak için sizleri Lizay Pırlanta’ya bekliyoruz!

Pırlanta Küpelerin Bakımı Nasıl Yapılır?
Pırlanta küpelerin parlaklığını korumak için yumuşak bir bezle silinmeli ve aşırı kimyasallardan kaçınılmalıdır. Pırlantaların çizilmemesi için sert yüzeylerden uzak tutulmalı ve takmadan önce parfüm veya krem gibi ürünlerden uzak tutulmalıdır. Yılda bir kez profesyonel bakım önerilir.
Pırlanta Küpeler Günlük Kullanıma Uygun mu?
Evet, sade ve zarif tasarımlar günlük kullanım için uygundur. Büyük ve gösterişli modeller ise genellikle özel günler için tercih edilir. Minimalist tasarımlar gündelik şıklığı yansıtır.
Pırlanta Küpeler Neden Zarif Bir Tercih Olarak Görülür?
Pırlantalar, ışığı mükemmel şekilde yansıtarak zarif ve sofistike bir etki yaratır. Hem zarif hem de şık tasarımlarıyla her yaşa ve stile uyum sağlar, bu yüzden zarif bir tercih olarak görülür.
Pırlanta Küpeler Hangi Stil Sahiplerine Hitap Eder?
Pırlanta küpeler, zarif ve şık bir tarzı benimseyenlere hitap eder. Minimalist, modern ve sofistike tarzları tercih edenler için idealdir. Klasik ve zarif görünümlerden hoşlananlar için de mükemmel bir seçimdir.
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