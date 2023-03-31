0.40 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye T1939 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.22 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.27 Karat

Kesim : Oval



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markasının zarif ve sade estetik anlayışını yansıtan pırlanta zümrüt kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Bu eşsiz tasarım, Lizay'ın kalitesi ve zarafeti ile buluşuyor. Şimdi siz de Lizay'ın eşsiz koleksiyonunu keşfederek stilinizi tamamlayabilirsiniz.