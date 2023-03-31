0.27 Karat Elmas Tek Sıra Kelepçe T867

0.27 Karat Elmas Tek Sıra Kelepçe
Ürün Kodu : DL00665
%0
50.856 TL
50.856 TL
PEŞİN FİYATINA 16.952 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.27 Karat Elmas Tek Sıra Kelepçe T867Rose Altın, 8 Ayar, 5.33 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.05 Karat
Renk : W
Berraklık : VS
Kesim : Elmas Kesim
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.22 Karat
Renk : W
Berraklık : VS
Kesim : Elmas Kesim
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Lizay Pırlanta'nın zarif ve estetik tasarımıyla hazırlanan elmas tek sıra kelepçe ile şıklığınızı tamamlayın. Kaliteli ve özenle seçilmiş elmaslarla bezeli bu muhteşem kelepçe, her anınıza değer katmaya hazır. Siz de Lizay Pırlanta kalitesiyle kendinizi özel hissedin.
0.27 Karat Elmas Tek Sıra Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 5.33 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Elmas taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 0.27 karat elmas taşı kullanılmaktadır. Üründe kullanılan elmaslar; kesim, renk, berraklık ve karat özellikleri açısından özenle seçilmiş olup yüksek parlaklık ve ışıltı sunar.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 0.27 Karat Elmas Tek Sıra Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır. 8 ayar rose altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
5- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar rose altın kelepçeları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.27 Karat Elmas Tek Sıra Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 16.952 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
50.856 TL
50.856 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DR149022
0.11 Karat Elmas Yeditaş Yüzük
%0
24.576 TL
24.576 TL
Ürün Kodu : DN47227
0.10 Karat Elmas Kolye
%0
22.752 TL
22.752 TL
Ürün Kodu : DE32722
0.09 Karat Elmas Küpe
%0
16.200 TL
16.200 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL